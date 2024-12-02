Об этом сообщают представители «Ансар Аллах».

Йеменские хуситы из «Ансар Аллах» отчитались об атаке на эсминец и три корабля снабжения Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки. Наименование атакованного американского эсминца не уточняется, но перечислены другие корабли - Stena Impeccable, Maersk Saratoga и Liberty Grace.

По их данным, в ходе применения 16 баллистических и крылатых ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов в Аравийском море и Аденском заливе были совершены точные попадания по американским суднам. Отмечается, что атака проведена в поддержку палестинского народа и подобные операции будут проводится в дальнейшем, пока не будет прекращена «американо-израильская агрессия» и снята осада сектора Газа.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда «Ансар Аллах» сообщает об атаке ударными беспилотниками и ракетами по американским эсминцам в Красном и Аравийском морях. Информацию даже подтверждали в Пентагоне, но никаких повреждений не было зафиксировано, а корабли продолжают патрулировать акватории на Ближнем Востоке.

В прошлом месяце заместитель министра обороны Соединённых Штатов Америки по вопросам закупок и обеспечению вооружений Билл Лаплант оценил ракетные возможности йеменских хуситов, назвав их шокирующими и современными.