Оператор польского участка нефтепровода не исключает никакие версии касаемо произошедшего.

Утром 1 декабря появилась информация об утечке на польском участке нефтепровода «Дружба», проходящим недалеко от города Познань. С февраля 2023 года через этот участок идёт прокачка казахстанской нефти. Сразу после появления информации о возможной утечке польский оператор PERN перекрыл одну из веток, ведущих к промышленному сектору в Германии, оставив вторую неповреждённую для удовлетворения потребностей остальных клиентов. Достоверно неизвестно, что стало причиной утечки.

Представитель PERN в комментарии российскому изданию «РИА Новости» сообщил, что польский оператор не исключает какие-либо версии повреждения нефтепровода «Дружба», в том числе намеренного повреждения (диверсии) или по техническим причинам.

По данным источника издания, сейчас специалисты работают над ликвидацией повреждения, чтобы восстановить прокачку нефти, а внутренняя комиссия выяснит причины произошедшего.

На сайте оператора PERN убеждают, что проводимые аварийные работы не повлияют на поставки нефти и работу национальной дороги. Рисков для местного населения не обнаружили. Территория вокруг участка «Дружбы» охраняется.