Об этом сообщила недавно назначенный Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, со вчера официально заступившая на данную должность, во время визита в Киев сообщила, что в Брюсселе не исключают отправку войск на территорию Украины после урегулирования российско-украинского конфликта.

По мнению главы европейской дипломатии, европейские военные могут контролировать режим прекращения огня, если об этом будет речь. В любом случае, Каллас не считает нужным исключать такую возможность, сохраняя при этом определённую стратегическую двусмысленность.

Кая Каллас заверила, что уже выстраивает «мосты» с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом, который обещал в сжатые сроки урегулировать российско-украинский конфликт. Она заверила в готовности Европы поддерживать Киев, но в то же время подчеркнула, что Украина находится в зоне интересов Соединённых Штатов Америки, поскольку победа России укрепит стратегических противников Вашингтона - Китай, Иран и КНДР.

На текущий момент в Европе нет консенсуса по поводу отправки европейских инструкторов на украинские территории, а озвученное Каллас - лишь предположение, как можно убедиться в соблюдении режима прекращения огня, если такой установят в зоне боевых действий.