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Nacvark
WSJ: Китай изучает, как обходить санкции Запада на примере России
С 2022 года против России ввели рекордное количество санкций.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Китай активно изучает способы, как противодействовать вводимым Западом санкциям, используя для этого опыт России, против которого с 2022 года ввели рекордное количество санкций.

По данным издания, в Пекине учредили межведомственную группу, которая начала изучать воздействие санкций на Москву, готовя регулярные отчёты для руководства страны. Китайские власть хотят понять, как можно смягчить влияние западных санкций, если вдруг Запад решит обложить рестрикциями Китай.

Директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев объясняет, что для Пекина ситуация с санкциями против России лишь «тестовая среда», которая позволяет увидеть, с чем может столкнуться Китай. Источники The Wall Street Journal подчёркивают, что всё это не говорит о подготовке китайской армией вторжения в Тайвань, но всё же подготовиться к санкционному режиму необходимо.

Основные беспокойства у Китая по поводу иностранных валютных резервов, ведь китайские резервы составляют целых 3,3 триллиона долларов. Заморозка российских активов в Европе побуждает Пекин искать способы диверсификации резервов, чтобы не оказаться в аналогичной ситуации.

The Wall Street Journal акцентируют внимание на том, что если бы Россия и Китай поменялись местами, то ситуация для Пекина могла выглядеть хуже, ведь их основные торговые потоки поступают из Соединённых Штатов Америки и Европы. В то же время Москва во внешней торговле полагается на импорт товаров из Китая, смягчая эффект западных санкций. В случае же, если бы Китай оказался под санкциями, Россия не смогла бы удовлетворить многие товарные потребности Китая, поскольку основной российский экспорт - нефть и природный газ, достать который Пекин запросто может из альтернативных источников.

#россия #китай
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