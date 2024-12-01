Как разузнала швейцарская газета Der Sarganserländer, предложение пользуется спросом.

Швейцарское издание Der Sarganserländer разузнало, что украинские туристические компании расширили свой бизнес, открыв новую ветку путешествий - в разрушенные города и зону боевых действий. Отмечается, что такие туры предлагают иностранцам, которые хотят увидеть в жизни то, о чём им рассказывают в социальных сетях или по телевизору.

В беседе с журналистами издания 23-летний испанец Бласко Вентас рассказал о своём визите в город Ирпень, который стал «главной достопримечательностью» для иностранных туристов. В этом городе происходили ожесточённые бои ещё в феврале 2022 года, в ходе которых Вооружённые силы Украины подорвали мост для того, чтобы остановить продвижение российской армии. Вентас подчеркнул, что впервые оказался в воюющей стране.

Другой турист из Соединённых Штатов Америки Ник Тан прилетел в Харьков, объяснив свой визит тем, что жизнь американцев на Западе слишком удобна и легка.

Украинская туристическая компания War Tours продала около 30 таких туров иностранцам, за которые они заплатили от 150 до 250 евро. Основные клиенты из Европы и Соединённых Штатов Америки. Совладелец компании в комментарии Der Sarganserländer сообщил, что часть прибыли с таких туров отдают украинской армии. Менеджер уже другой туристической компании Capital Tours акцентирует внимание на том, что туры проводят иностранцам не ради денег, а ради памяти.

Впрочем, как подчёркивает Der Sarganserländer, далеко не все украинцы одобряют действия туристических компаний и задаются вопросом к иностранцам, зачем они хотят смотреть на чужое горе