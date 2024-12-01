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Nacvark
США приостановили стратегическое партнёрство с Грузией
Связано это с политикой действующего грузинского правительства.

Ещё до парламентских выборов в Грузии американские власти предупреждали о готовности свернуть программы сотрудничества в случае, если правительство страны продолжит текущий курс и откажется от евроатлантической интеграции. Как итог, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе решил приостановить вступление страны в Европейский союз до 2028 года, в том числе отказавшись от европейских грантов.

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер объявил о решении Вашингтона прекратить стратегическое партнёрство с Грузией. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки вместе с Европейским союзом сожалеют о решении правящей партии в Грузии «Грузинская мечта» приостановить евроинтеграцию.

Стоит напомнить, что ещё в июле в Государственном департаменте сообщили о решении Тбилиси отменить программу финансирования грузинского правительства, общая сумма которой составляет 95 миллионов долларов. Дело в том, что принятый в стране закон о статусе иностранных агентов признал таковыми организации, финансируемые или получающие гранты от иностранного (в данном случае американского) правительства.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили отказалась сложить полномочия по истечению её президентского срока, назвав проведение президентских выборов невозможным из-за нелегитимности (официально парламентские выборы в Грузии признаны состоявшимися) новоизбранного парламента.

#сша #грузия
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