Её полномочия истекают 16 декабря 2024 года, выборы нового президента назначили 14 декабря.

После того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о прекращении процесса евроинтеграции страны как минимум до 2028 года, в Тбилиси вновь начались массовые протесты, которые теперь сопровождаются беспорядками. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступающая за вступление страны в Европейский союз, полностью солидарна с протестующими.

Вчера грузинский президент обратилась к народу, заявив, что не сложит свои полномочий, поскольку прошедшие парламентские выборы нелегитимны (таковыми их считают в Европейском парламенте), как и новый состав парламента. Она объясняет, что нелегитимный парламент не может назначить президентские выборы, проведя инаугурацию нового президента.

По словам Зурабишвили, её президентский мандат будет продолжаться до тех пор, пока не будет избран легитимный парламент. Она подчеркнула, что продолжит руководить политическим процессом и вместе народом Грузии им удастся достигнуть нового будущего благодаря повторным парламентским выборам.

Известно, что полномочия Саломе Зурабишвили официально истекают 16 декабря 2024 года. Парламент Грузии назначил проведение очередных президентских выборах 14 декабря, а инаугурацию - 29 декабря. В качестве основного кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» выдвинули грузинского футболиста Михаила Кавелашвили.