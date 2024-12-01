В Варшаве хотят, чтобы граница не имела уязвимых мест.

С 1 ноября 2024 года в Польше возводят многоуровневую систему оборонительных сооружений на границе с Белоруссией и Россией, применяя все возможные элементы обороны: противотанковые рвы, минные поля, фортификации, противотанковые надолбы («зубы дракона») и природную среду (искусственно выращенные леса, другое). Общую стоимость проекта оценивают в 2,6 миллиарда долларов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск посетил первый оборудованный участок и отчитался об успехах в реализации данного проекта. По его словам, только на участке в селе Домбрувка, расположенного недалеко от Калининградской области, находится 3,5 тысячи бетонных сооружений.

Глава польского правительства анонсировал расширение «Восточного щита» вдоль всей восточной границы, в том числе на польско-украинский границе. Он объяснил это решение тем, что чем лучше охраняется граница, тем меньше она доступна для недругов и их намерений. В Варшаве хотят, чтобы вся граница была одинаково защищена и не имела уязвимых мест.

Дональд Туск добавил, что принятое ими решение о строительстве системы оборонительных решений очень современная идея. Он признал, что на эту цель уйдут миллиарды злотых, но вся Европа с удовлетворением наблюдает за работами и готова в случае необходимости профинансировать укрепление восточной границы.