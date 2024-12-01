Повстанческие силы активизировали наступательные действия, сирийская армия не сопротивляется и отступает.

Несколько дней назад сирийские повстанческие силы активизировали свои наступательные действия, взяв под свой контроль сотни квадратных километров территорий Сирии. На текущий момент Вооружённые силы страны не оказывают сопротивления, а бегство сирийских военнослужащих с позиций является обыкновенным явлением. Власти Сирии анонсировали подготовку к переходу в контратаку, но пока бегство с позиций лишь усложняет ситуацию для Дамаска.

Израильский телеканал Channel 12, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки и Израиль обсуждают потенциальное смещение правительства президента Башара Асада в Сирии. Отмечается, что чиновники обсуждают такое важное событие, которое повлияет на ключевые вопросы в сфере безопасности и дальнейшего взаимодействия со страной.

По данным издания, в Вашингтоне и Тель-Авиве ожидают, что если Дамаск потеряет легитимность из-за свержения правительства повстанцами или потерей основной части территорий, то дипломатические и военные отношения между Сирией и её соседями могут серьёзно измениться.

Примечательно, что в интервью тому же телеканалу один из повстанцев благодарил Израиль за военную операцию против ливанской шиитской группировки «Хезболла». Он подчеркнул, что если бы израильская армия не нанесла удар по ливанским шиитам, то наступать было бы невозможно.