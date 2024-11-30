Отмечается, что невозможность вступления в альянс во время боевых действия в Киеве осознают, но получить приглашение необходимо.

Издание Reuters, ссылаясь на полученное письмо министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги к коллегам из НАТО, пишет, что Киев рассчитывает получить приглашение Украины в североатлантический альянс уже на следующей неделе, когда состоится встреча в Брюсселе.

Украинский министр подчеркнул, что в Киеве осознают невозможность членства в НАТО, пока на территории страны идут боевые действия, но, по мнению украинских властей, такой шаг имеет не менее важное значение, чем фактическое вступление. Сибига объясняет, что приглашение Украины в североатлантический альянс станет сигналом для Москвы о невозможности достижения главной её цели - не дать стране вступить в военный блок.

Несмотря на то, что в НАТО нет консенсуса по данному поводу, глава украинского внешнеполитического ведомства видит сейчас самое подходящее время для ответа на российские действия, в частности укрепления её военного сотрудничества с КНДР и использование украинских территорий, как «полигона для испытаний нового оружия».

Таким образом приглашение в североатлантический альянс является для Киева неким «Рубиконом», который даст сигнал об обязательствах военного блока обеспечить своё расширение за счёт вступление новой страны. При этом важность такого символического жеста кажется крайне сомнительной, ведь любая из стран-участников может попросту высказаться против приглашения и заблокировать его, а мнение других стран потеряет значение.

Ранее Владимир Зеленский призвал остановить российско-украинский конфликт в текущих границах, пригласив Украину в НАТО. Он считает, что таким образом можно остановить продвижение российских войск с достичь возвращение утраченных территорий уже дипломатическим путём.