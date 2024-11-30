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Nacvark
CNN озвучили мирный план спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога
Он предусматривает снятие санкций с России и продолжение поставок оружия Украине в обмен на согласие сесть за стол переговоров.

Недавно была новость о том, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп назначил специальным посланником для урегулирования российско-украинского конфликта отставного американского генерала Кита Келлога. С момента начала боевых действий на украинских территориях Келлог делал различные заявления, которые предусматривали как призывы к усилению Киева, так и скорейшему завершению конфликта путём территориальных уступок перед Россией.

Издание CNN пишет, что план Кита Келлога по мирному урегулированию российско-украинского конфликта будет предусматривать постепенное снятие санкций с Москвы, если российские власти согласятся на начало переговорного процесса. При этом не уточняется, санкции будут сняты только в случае прекращения огня или достаточно лишь установить контакт с американской администрацией. На первый вариант в России не согласны, считая, что введение режима прекращения огня окажет содействие Вооружённым силам Украины в перегруппировке их сил.

По данным издания, даже после того, как переговоры начнутся, Соединённые Штаты Америки продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы страна могла защищаться. Пока стороны участвуют в переговорах, они будут получать своё: Киев - оружие, Москва - снятие санкций. Попытка одной из сторон выйти из переговорного процесса приведёт к обратному эффекту.

Предполагается, что Келлог планирует разработать мирное соглашение, которое будет приемлемо для Украины. Очевидно, что украинские власти не смогут требовать выход на государственные границы 1991 года. Помимо этого CNN подчеркнули, что восстановление энергетической инфраструктуры Украины должно быть обеспечено за счёт пошлин на российские энергоносители.

В конечном итоге, по итогам переговоров, в Киеве откажутся от вступления в НАТО в ближайшие годы, а возвращение территорий возможно лишь дипломатическим путём.

#россия #украина #сша #дональд трамп #кит келлог
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