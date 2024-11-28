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Nacvark
Дональд Трамп назначил спецпосланника по урегулированию российско-украинского конфликта
Им стал 80-летний генерал в отставке Кит Келлог.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил о назначении специальным посланником по Украине и России 80-летнего американского генерала в отставке Кита Келлога, подчеркнув, что это решение позволит обеспечить мир через силу и сделать Америку и весь мира снова безопасным.

Какое понимание Трамп вкладывает в фразу «мир через силу» остаётся непонятным. Вероятнее всего, речь идёт об урегулировании российско-украинского конфликта, которое не сделает Соединённые Штаты Америки слабыми. Что касается конкретного плана по решению военного конфликта, он по-прежнему не был озвучен.

В прошлом Кит Хеллог призывал оказать Вооружённым силам Украины всю необходимую поддержку, чтобы Киев имел шанс победить. Он акцентировал внимание на том, что Китай и КНДР увидят, как Вашингтон помогает своим союзникам, благодаря чему можно перезагрузить международную арену. Уже в июне Хеллог предложил свой план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, который предполагает продолжение поставок оружия Украине, если страна пойдёт на инициированные Вашингтоном переговоры. Разграничительные линии политик предлагал установить в соответствии с «преобладающими линиями фронта», отмечая, что официально Киеву необязательно признавать территории российскими. Через несколько месяцев после озвученного плана Кит Келлог на фоне вторжения Вооружённых сил Украины в Курскую область позитивно оценил действия украинской армии, но признал, что конфликт уже не выйдет завершить победой Киева.

Во всей этой ситуации примечательным является то, что озвученные в прошлом новым спецпосланником по Украине и России мирные сценарии, предполагают территориальные уступки без признания территорий российскими, а также дальнейшее вооружение Киева, чтобы страна имела надёжные гарантии безопасности. Нюанс в том, что российские условия мира совсем иные и предполагают официальное признание утраты территорий, ограничения на украинскую армию, прекращение поставок западного оружия.

#украина #дональд трамп #украин #кит келлог
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