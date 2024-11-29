Речь об аэродроме Жешув-Ясенка.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о согласии Норвегии обеспечить защиту ключевого транзитного узла, через который Вооружённые силы Украины получают основную часть военной помощи. Как отмечает издание Bloomberg, до 90% западных военных грузов, получателем которых является украинская армия, транспортируются через польский аэропорт «Жешув-Ясенка».

По словам главы польского правительства, данную помощь Осло оказывает в рамках сотрудничества внутри НАТО. Туск также подчеркнул, что в начале текущего года Варшаве пришлось значительно усилить меры безопасности вокруг транспортного узла из-за высокого уровня иностранного вмешательства. Объект находится всего в 100 километрах от польско-украинской границы.

Не уточняется, каким именно образом будет Норвегия обеспечит содействие Польше в данном вопросе: усилением противовоздушной обороны, наземного патрулирования или разведкой.

Ранее правительство Норвегии объявило о выделении 3,2 миллиардов долларов на оказание помощи Украине в 2025 году. Помимо этого норвежские власти заложили в пятилетнюю программу поддержки Киева 14 миллиардов долларов, то есть ежегодно Украина будет получать около трёх миллиардов долларов из государственного бюджета Норвегии.