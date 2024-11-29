Грузинские СМИ утверждают, что уже 78 сотрудников внешнеполитического ведомства подписались под совместным обращением.

Вчера премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить переговорный процесс о вступлении его страны в Европейский союз до 2028 года, тем самым фактически отказавшись от планов по вступлению в европейское сообщество до конца текущего десятилетия. Помимо этого Тбилиси отказались от европейских грантов, которые итак были отменены из-за антиевропейского курса грузинского правительства.

Грузинское издание NewsGeorgia пишет, что уже 78 сотрудников Министерства иностранных дел Грузии подписали совместное обращение, в котором осудили решение грузинского правительства приостановить вступление страны в Европейский союз. В списке подписантов есть различные государственные служащие, в частности главы департаментов внешнеполитического ведомства и служащие за рубежом дипломаты.

Дипломаты акцентирует внимание на том, что на протяжение многих лет грузинская дипломатия работала над тем, чтобы добиться присоединения Грузии к европейским и евроатлантическим структурам. Однако после заявления о выходе Грузии из повестки переговоров есть риск утратить такой шанс (на вступление в Европейский союз - ред.), повторение которого может никогда больше не случиться. Дело в том, что Грузии и так предварительно предоставили статус кандидата на членство, хотя требованиям Тбилиси на тот момент не соответствовал.

В совместном заявлении сотрудники грузинского внешнеполитического ведомства акцентируют внимание на негативных стратегических последствиях, которые являются следствием решения Ираклия Кобахидзе. Усматривается и нарушение конституционного требования, определённого статьёй 78 Конституции Грузии, в котором страна определила свой курс на вступление в Европейский союз и НАТО.