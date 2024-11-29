Решение грузинского правительства привело к массовым протестам.

Победа на недавно прошедших парламентских выборах в Грузии партии «Грузинская мечта» означало продолжение грузинским правительством текущего курса, в ходе которого Тбилиси принял законопроекты и решения, ставшие тормозом для евроинтеграции страны и получения европейского финансирования, в частности на оборонные нужды.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе объявил о намерении правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз до 2028 года, что делает невозможным евроинтеграцию страны и вступление в европейское сообщество к концу текущего десятилетия. Помимо этого страна отказывается от европейских грантов до 2038 года. Впрочем, переговоры были приостановлены ещё до этого, по решению Брюсселя, как и финансирование, вследствие политики правительства.

На фоне заявления главы грузинского правительства, в Тбилиси усилились массовые протесты, которые уже сопровождаются беспорядками и стычками с представителями правоохранительных органов.

Примечательно, что во время парламентских выборов Ираклий Кобахидзе говорил о намерениях продолжить курс на евроинтеграцию Грузии, называя своё правительство проевропейским, а также обещал перезагрузить отношения с Европейским союзом в следующем году. Однако его новые заявления дают понять, что он не намерен добиваться вступления Грузии в европейское сообщество.