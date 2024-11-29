Полиция Сеула не изменилась, хотя из-за усиления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном такое решение обсуждалось.

После того, как появилась информация о возможной отправке военных КНДР на территорию России (официально опровергается Москвой и Пхеньяном), в Южной Корее допустили принятие решения об ответных мерах. В качестве ответных мер рассматривалась отправке на украинские территории экспертов, которые будут изучать тактику северокорейской армии, а также снятие запрета на поставки оружия Вооружённым силам Украины. На фоне этого в Сеул отправилась украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Южнокорейский телеканал SBS сообщает, что Южная Корея отказала Украине в поставках оружия по итогам визита украинской делегации. Отмечается, что глава украинского оборонного ведомства встретился с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем, заявив о желании Киева приобрести южнокорейские зенитно-ракетные комплексы Cheongung и радиолокационные станции для противовоздушной обороны, но тот ответил отказом. Объясняется, что южнокорейские системы пользуются большим спросом, поэтому осуществить поставки раньше 2030 года невозможно.

Помимо этого украинская сторона обращалась с просьбой продать Вооружённым силам Украины артиллерийские системы и снаряды калибра 155-мм, ведь склады Южной Кореи имеют достаточно большой запас данных боеприпасов. Для Украины также нет свободных танков пятого поколения K2 «Чёрная пантера» (цена одного составляет около 10 миллионов долларов), которые активно скупаются Польшей сотнями единиц в год.

По данным SBS, даже несмотря на отказ южнокорейского правительства, местные оборонные компании связались с украинскими делегатами и предложили обсудить продажу оружия. Однако Сеул якобы попросил их воздержаться от самостоятельных переговоров с представителями Киева.

Другие южнокорейские средства массовой информации связывают отказ Южной Кореи продать или поставить Вооружённым силам Украины оружие с избранием Дональда Трампа новым американским президентом. В Сеуле не хотят оказаться в ситуации, когда они сделают для Киева исключение, отменив многолетний запрет на поставки оружия воюющим странам, а Вашингтон попросту прекратит оказывать военную помощь и снимет с себя ответственность.