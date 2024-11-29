Об обогащении урана до оружейного уровня речи пока не идёт.

Издание Reuters, ссылаясь на полученный конфиденциальный документ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет, что Иран проинформировал международную организацию о планах расширить обогащение урана на своих территориях.

По данным издания, речь идёт о введении в эксплуатацию 32 каскадов аппаратуры (174 центрифуг в каждой). Помимо этого есть планы по установке крупнейшего каскада из 1152 усовершенствованных машин IR-6. При этом в документе МАГАТЭ не упоминается обогащение урана до 60% чистоты, которая приближает уран к оружейному стандарту.

Вполне вероятно, что Тегеран планирует предпринимать сдержанные действия в этой сфере, чтобы добиться успеха на запланированных уже завтра переговорах с Великобританией, Францией и Германией.

Ранее уже была информация, что Иран готов перестать обогащать уран-235 выше уровня 60% чистоты, если МАГАТЭ откажутся принимать в отношении страны резолюцию, в которой от Тегерана потребуют предоставить всеобъемлющий отчёт о ядерной деятельности страны. В этом документе иранские власти должны будут подробно объяснить, почему на незадекларированных ими участках был зафиксирован уран, что вызывает подозрение о несанкционированной ядерной деятельности государства.