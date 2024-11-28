В качестве посредников урегулирования конфликта выступят непосредственно сами США, Турция, Катар, Египет.

Американский президент Джо Байден объявил о намерениях Соединённых Штатов Америки, Египта, Турции и Катара предпринять ещё одну попытке по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Отмечается, что в ближайшие дни они хотят добиться перемирия в секторе Газа.

Речь идёт о сделке по обмену пленными и временном прекращении огня. Американский президент подчеркнул, что Вашингтон хочет наконец положить конец боевым действиям и отстранить радикальное движение ХАМАС от власти в секторе Газа.

Стоит напомнить, что все прошлые попытки дипломатического урегулирования палестино-израильского конфликта при содействии вышеупомянутых стран были неудачными. Израильские власти настаивают на частичном сохранении своего присутствия в анклаве, чтобы не допустить повторную милитаризацию ХАМАС, а палестинское движение, на текущий момент полностью утратившие контроль над территориями, не согласно идти на такие условия. На фоне этой ситуации в Катаре даже заявили о прекращении посреднических усилий по урегулированию конфликта, поскольку стороны не заинтересованы в мире.

Ранее Джо Байден сообщал о завершении ливано-израильского конфликта, в ходе которого израильские военные вступили в боестолкновения с ливанской шиитской группировкой «Хезболла». В течение следующих двух месяцев ливанская армия восстановит контроль над своими территориями, а ливанские шииты, лишившиеся военной инфраструктуры в южной части страны, будут вынуждены отступить за реку Литани.