По данным издания, таким образом уже якобы перепрограммировали 40 ударных БПЛА российского производства.

Французское издание Le Monde пишет, что Вооружённые силы Украины научились при помощи средств радиоэлектронной борьбы перехватывать российские ударные беспилотные летательные аппараты типа «Герань», направляя их обратно в Россию или Белоруссию.

По данным издания, украинские военные используют «спуфинг», подменивая координаты целей и перепрограммируя тем самым российские ударные беспилотники. Отмечается, что таким образом было перепрограммировано уже якобы 40 дронов. Насколько информация правдива - оценить сложно, ведь белорусские власти договорились не разглашать информацию о непреднамеренном вторжении украинских или российских дронов в их воздушное пространство. Также в материале издания не уточняется, по какому принципу украинская армия подменивает координаты цели в системе российских дронов.

Примечательно, что в конце октября украинские средства массовой информации писали об инциденте, в ходе которого жители северной части Киевской области, в частности Вышгородского района, заметили изменение их геопозиции в телефоне на Гомель и Мозырь. Имеет ли это связь с приведённой Le Monde информацией - тоже сказать трудно. В случае, если российские дроны программируются по сигналу GPS, а не ГЛОНАСС, то в таком случае перебои действительно находят объяснения. Однако если же «Герани» наводятся по сигналу ГЛОНАСС, то ситуации не имеют никакой связи между собою, ведь на территории Украины используют GPS-сигналы.