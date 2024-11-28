Французское издание Le Monde пишет, что Вооружённые силы Украины научились при помощи средств радиоэлектронной борьбы перехватывать российские ударные беспилотные летательные аппараты типа «Герань», направляя их обратно в Россию или Белоруссию.
По данным издания, украинские военные используют «спуфинг», подменивая координаты целей и перепрограммируя тем самым российские ударные беспилотники. Отмечается, что таким образом было перепрограммировано уже якобы 40 дронов. Насколько информация правдива - оценить сложно, ведь белорусские власти договорились не разглашать информацию о непреднамеренном вторжении украинских или российских дронов в их воздушное пространство. Также в материале издания не уточняется, по какому принципу украинская армия подменивает координаты цели в системе российских дронов.
Примечательно, что в конце октября украинские средства массовой информации писали об инциденте, в ходе которого жители северной части Киевской области, в частности Вышгородского района, заметили изменение их геопозиции в телефоне на Гомель и Мозырь. Имеет ли это связь с приведённой Le Monde информацией - тоже сказать трудно. В случае, если российские дроны программируются по сигналу GPS, а не ГЛОНАСС, то в таком случае перебои действительно находят объяснения. Однако если же «Герани» наводятся по сигналу ГЛОНАСС, то ситуации не имеют никакой связи между собою, ведь на территории Украины используют GPS-сигналы.