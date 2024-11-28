За это время Киеву предстоит завершить российско-украинский конфликт и выполнить все условия для членства.

Вчера Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, который должен исполнять свои обязанности в течение следующих пяти лет. Владимир Зеленский поприветствовал данное решение, пожелав Брюсселю добиться успеха в укреплении европейского сообщества и становлении Европы, как глобального лидера.

По словам украинского политика, он уверен, что Украина сможет добиться своей стратегической цели, вступив в Европейский союз в течение следующих пяти лет, когда будет работать новый состав Европейской комиссии. Он выразил надежду, что Брюссель продолжит сотрудничать по ключевым вопросам вступления его страны в европейское сообщество.

Стоит напомнить, что в Европейском союзе уже называли наиболее вероятный срок нового расширения - 2029 год, незадолго до завершения срока полномочий действующего состава Европейской комиссии. В Брюсселе надеются, что к этому времени кандидаты на членство выполнят все условия для вступления, завершат переговорный процесс и получат официальное приглашение.

К концу текущего десятилетия расширение Европейского союза в любом случае будет, например за счёт вступления Молдавии, но случай с Украиной имеет ряд условий - завершение российско-украинского конфликта и закрытие переговорного процесса по вопросу членства, в ходе которого каждая страна-участник европейского сообщества сможет предъявить Киеву свои претензии и решить имеющиеся конфликты. В случае с Польшей - эксгумация жертв Волынской трагедии, а Словакия и Венгрия могут потребовать не угрожать их энергетической безопасности, то есть не блокировать поставки нефти и газа через украинские территории. Более того, Будапешт также будет настаивать на решении вопроса с якобы угнетением этнических венгров в Закарпатской области, которые, как и все украинцы, вынуждены знать украинский язык для получения государственных услуг.