Основная часть средств предназначена для восполнения запасов американской армии, а другая - для заключения контрактов на поставку оружия ВСУ.

В этом месяце советник действующего американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Джо Байден намерен перед уходом обратиться к Конгрессу с просьбой утвердить пакет военного финансирования Украине на следующий год. Не уточнялось, речь идёт о публичной просьбе или полноценном законопроекте, который намерены официально рассмотреть в парламенте.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что действующий американский президент втайне подал запрос на выделение 24 миллиардов долларов для оказания военной помощи Украине. Отмечается, что основная часть средств (около 16 миллиардов долларов) пойдёт на восполнение запасов американской армии. Причём тут также есть неточность: речь может идти как о восполнении запасов после всех уже осуществлённых поставок, так и вследствие поставок, которые запланированы в будущем.

Оставшаяся часть предусмотренных средств будет потрачена в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает заключение контрактов с компаниями американского военно-промышленного комплекса на поставку оружия Вооружённым силам Украины. Поставки USAI занимают достаточно много времени на реализацию, учитывая необходимость не только передачи оружия через океан, но и его производства.

Предполагается, что уже в декабре документ может быть обсуждён Конгрессом. При этом непонятно, согласятся ли конгрессмены одобрить его, ведь уже в январе вступит в должность новоизбранный американский президент Дональд Трамп, который имеет свои планы на курс Соединённых Штатов Америки.