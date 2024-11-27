Военные оказались в непривычном для них климате и получили новый сложный опыт.

Не так давно НАТО провели военные учения Lightning Strike 24, в которых приняли участие пять тысяч военнослужащих из 28 стран-участников североатлантического альянса. Проходили они в Северной Европе, в частности в культурном регионе Лапландия. Одной из задач военных учений была отработка использования современных артиллерийских систем шведского производства.

Майор Вооружённых сил Великобритании из 19-го полка Королевской артиллерии Дэвид Мортимер в интервью UK Defence Journal рассказал подробности прошедших учений, заявив, что климатические условия в Северной Европе вызвали «культурный шок» у британских военных. Отмечается, что экстремально низкие температуры создали самое настоящее испытание для британцев, привыкших жить в более тёплой среде.

Мортимер утверждает, что на полигоне Роваярви температура достигала -15°, когда в условном Лондоне климат как минимум в три раза теплее. Он считает, что такие непривычные условия позволили британским артиллеристам получить новый сложный опыт.

Дэвид Мортимер также добавил, что в будущем Великобритания будет осваивать внедрение в свою армию «умных боеприпасов».