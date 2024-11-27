Противопехотные мины в украинской армии должны быть уничтожены в соответствии с Оттавским договором, ратифицированным Киевом в 2005 году.

Не так давно стало известно, что Вооружённые силы Украины получат от Соединённых Штатов Америки поставку противопехотных мин, которые запрещены ратифицированным украинскими властями в 2005 году Оттавским договором. На фоне этого, в Управлении верховного комиссара Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека напомнили Киеву, что они обязались отказаться от хранения, применения и производства данного типа вооружения, основываясь на своих международных обязательствах.

Представитель Министерства обороны Украины Евгений Кившик на конференции по наземным минам в Камбодже сообщил о невозможности исполнения Киевом своих обязательств по уничтожению шести миллионов противопехотных мин в соответствии с утверждённым в рамках Оттавского договора Планом действий Осло на 2020 - 2024 годы.

По словам украинского чиновника, исполнения международных обязательств невозможно из-за боевых действий в стране. Он объясняет, что часть украинских арсеналов оружия сейчас подконтрольны российской армии, а остальные объекты подвергаются воздушным и ракетным ударам. Учитывая сложившиеся обстоятельства, украинские военные не могут провести аудит и верифицировать наличие противопехотных мин.

Очевидно, что обоснование является лишь формальностью, ведь в состоянии боевых действий Киев точно не планирует уничтожать запасы какого-либо оружия, как это происходило ранее.