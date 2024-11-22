Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ВСУ будут использовать американские противопехотные мины, запрещённые Оттавским договором
Международный документ предусматривает отказ стран от накопления, производства и использования данного типа оружия. Если к США претензии предъявить сложно - они не подписали договор, как и Россия, то Украина является подписантом.

Не так давно издание The Washington Post писало о планах Соединённых Штатов Америки поставить Вооружённым силам Украины противопехотные мины по прямому запросу из Киева. Пентагон согласился удовлетворить запрос, ведь мин у них достаточно, такие поставки не станут серьёзным витком эскалации, а в текущих условиях на поле боя, когда украинская армия ведёт оборонительные бои, просьба кажется вполне обоснованной.

Единственный нюанс в том, что использование, производство и хранение противопехотных мин запрещено Оттавским договором, подписанным 163 странами. Если к Соединёнными Штатам Америки предъявить претензии по этому поводу сложно - они не подписали договор, как и Россия, то Украина является подписантом документа и теоретически должна выполнять обязательства, о чём уже говорили Киеву в Управлении верховного комиссара Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека. Примечательно, что украинская армия в середине - конце 2010-х утилизовала свои запасы советских противопехотных мин, как того требовал документ. Для того, чтобы оценить опасность данного типа оружия для гражданского населения, следует привести данные за 2025 год, по которым только на территории Украины от противопехотных мин пострадало 589 человек. Всего пострадавших в мире за тот же год почти 4 тысячи человек.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх подтвердила начало поставок Вооружённым силам Украины американских противопехотных мин. Она не уточнила, какие именно варианты мин поставляются, но подчеркнула, что Киев предоставил гарантии не использовать данное оружие на российских территориях.

Решение поставить противопехотные мины Сингх объясняет изменением ситуации на поле боя и тактики ведения боевых действий. Американский чиновник отмечает, что с недавних пор российская армия наступает преимущественно пехотой, а не техникой, поэтому необходим именно данный тип мин.

#россия #украина #сша
+
Написать комментарий (0)
Новейшая чешская артиллерия — колесная гаубица DITA — замечена на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
26
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
23
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
5
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
2
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
2
Путин выступил с заявлением в связи с ударами западными ракетами по общепризнанной территории РФ
+
Epic представила обновленный игровой движок Unreal Engine 5.5
+
GAC представила новую пятиместную полноприводную версию своего популярного SUV Trumpchi GS8
+
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
6
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
2
Германия сообщает о сделанном открытии года в области квантовых вычислений
+
Майнеры Bitcoin фиксируют высокие доходы, но аналитики JPMorgan советуют фермерам не расслабляться
+
Представлен SonarPen 2 - самый доступный стилус для iPad с чувствительностью к нажатию
+
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
7
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
16
TSMC подтвердила, что массовое производство чипов по 2-нм техпроцессу начнётся в 2025 году
+
Игровым приставкам предсказали скорый уход с рыка, что придёт на место PlayStation, Xbox и Switch
3
Tom's Hardware протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на 15 видеокартах — RTX 4090 выдает ниже 60 FPS в 4K
12

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
91
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
21
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
47
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
57
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
61
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
4
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
24

Сейчас обсуждают

Евгений Королев
11:08
Ты еще скажи, что надо было назвать ишак, в честь тебя )))
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
Мефодий
11:06
расписному рецедевисту нравится? ну-ка побалакай на мове, а я пока ружо перезаряжу, тебе куды в зад или в перед, любитель бананов?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
PanzerK
11:06
Ну для адекватности надо взять линейку процессоров разных поколений с одинаковым количеством ядер и материнских плат разных поколений - выставить им одинаковые частоты хотя бы по процессору и потом уж...
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
De Bill
11:04
Текст писал человек, не заставший первые аналоговые мобильные телефоны. Там выходная мощность была огого.я в начале века трубкой NMT450 в режиме набора номера соседу через стенку магнитофон надоедливы...
Что делает режим полета и может ли это сэкономить заряд батареи
Terex VS
11:04
хватит нас пердупержать, всё давно украдено до вас. Игры нормальные где? одни радужные гомонидые поделки, ради чего суету разводить?
NVIDIA предупредила о дефиците игровых видеокарт в 4 квартале 2024 года
Мефодий
11:04
Враги на мове говорят, всё как в жизни. Спасибо алкашу Григорвичу за создание симулятора отстрела кастрюлеголовых. А автора давно пора в иноагенты определить.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
PanzerK
11:03
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
Бахтиер Кудратуллаев
11:03
ой да прям. нормальная игра.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Andrey Kovalchuk
10:59
Камменты "о*уенно шарящих по теме" как обычно доставляют зашкаливающей концентрацией лютой е*анины в пересчёте на 1 букву текста 😂
Сверхмассивные черные дыры нарушили законы физики и выросли до невообразимых размеров
Бахтиер Кудратуллаев
10:57
я чё думаю. надо было назвать не орешник а жёлудь.
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем