Международный документ предусматривает отказ стран от накопления, производства и использования данного типа оружия. Если к США претензии предъявить сложно - они не подписали договор, как и Россия, то Украина является подписантом.

Не так давно издание The Washington Post писало о планах Соединённых Штатов Америки поставить Вооружённым силам Украины противопехотные мины по прямому запросу из Киева. Пентагон согласился удовлетворить запрос, ведь мин у них достаточно, такие поставки не станут серьёзным витком эскалации, а в текущих условиях на поле боя, когда украинская армия ведёт оборонительные бои, просьба кажется вполне обоснованной.

Единственный нюанс в том, что использование, производство и хранение противопехотных мин запрещено Оттавским договором, подписанным 163 странами. Если к Соединёнными Штатам Америки предъявить претензии по этому поводу сложно - они не подписали договор, как и Россия, то Украина является подписантом документа и теоретически должна выполнять обязательства, о чём уже говорили Киеву в Управлении верховного комиссара Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека. Примечательно, что украинская армия в середине - конце 2010-х утилизовала свои запасы советских противопехотных мин, как того требовал документ. Для того, чтобы оценить опасность данного типа оружия для гражданского населения, следует привести данные за 2025 год, по которым только на территории Украины от противопехотных мин пострадало 589 человек. Всего пострадавших в мире за тот же год почти 4 тысячи человек.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх подтвердила начало поставок Вооружённым силам Украины американских противопехотных мин. Она не уточнила, какие именно варианты мин поставляются, но подчеркнула, что Киев предоставил гарантии не использовать данное оружие на российских территориях.

Решение поставить противопехотные мины Сингх объясняет изменением ситуации на поле боя и тактики ведения боевых действий. Американский чиновник отмечает, что с недавних пор российская армия наступает преимущественно пехотой, а не техникой, поэтому необходим именно данный тип мин.