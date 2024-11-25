Отмечается, что страна закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских кораблей, чем ограничила военно-морские возможности России.

Украинский посол в Анкаре Василий Боднар рассказал в интервью украинскому изданию «Укринформ» о роли Турции в обороне городов Одесса и Николаев, которые в 2022 году рассматривались Киевом, как места с потенциальной угрозой высадки российского десанта.

Как объясняет украинский дипломат, турецкие власти задействовали своё право в соответствии с принятой в 1936 году конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, закрыв их для прохода военных кораблей. По его словам, после того, как украинские военные смогли потопить флагманский крейсер Черноморского флота «Москва», в Средиземном море находилось ещё два крупных российских корабля, готовящихся войти в черноморскую акваторию. Однако принятое Анкарой решение ограничило военно-морские возможности российского флота.

Василий Боднар также подчеркнул немаловажную роль Турции, как транспортного хаба для Украины. Он напомнил о действующем транспортном безвизе для украинских перевозчиков.

Что касается задействованной конвенции Монтрё, стоит отметить, что мешает она не только возможностям российского, но и украинского флота. В 2024 году Великобритания передала Украине минные тральщики Grimsby и Shoreham, получившие новые названия - «Чернигов» и «Черкассы», которые не могут войти в Чёрное море и стать полноценной частью украинского флота как раз таки из-за закрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей.