Военные не определились, стоит ли считать дроны враждебными.

Издание The Guardian, ссылаясь на представителя Командования Армии Соединённых Штатов Америки в Европе, пишет, что с 20 по 22 ноября на территории Великобритании был замечен пролёт неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Их фиксировали недалеко от авиабаз Lakenheath (графство Суффолк), Mildenhall (графство Суффолк) и Feltwell (графство Норфолк).

Источник издания отмечает, что пока военные не знают, следует ли считать данные беспилотники враждебными. Он подчеркнул абсолютное право военных на защиту своих военных объектов, но не упомянул, применялись ли в отношении данных дронов какие-либо меры. Тем не менее, пролёт неопознанных беспилотников не затронул работу военной инфраструктуры.

Представитель Министерства обороны Великобритании, чьи слова приводит The Guardian, подтвердил серьёзное отношение Лондона к угрозам и готовность предпринимать соответствующие меры, в том числе по противодействию дронам.

Ранее издание Bild сообщало об инциденте в порту Гамбурга, куда зашёл британский авианосец HMS Queen Elizabeth. В ночь на 22 ноября военные обнаружили недалеко от судна неопознанный беспилотный летательный аппарат размером 1,5x1,5 метра, которому удалось преодолеть системы радиоэлектронной борьбы и скрыться с места.