Его не удалось перехватить, поэтому беспилотное устройство успешно скрылось.

На этой неделе в порт Гамбурга зашёл современный авианосец Военно-морских сил Великобритании под наименованием HMS Queen Elizabeth (спущен в воду в 2014 году, введён на вооружение в 2017 году), общая длина которого составляет 284 метров. Из-за прибытия в порт британского корабля на объекте была размещена охрана.

Издание Bild пишет, что в ночь на 22 ноября немецкие полицейские заметили присутствие в небе недалеко от HMS Queen Elizabeth неопознанного беспилотного летательного аппарата размером 1,5x1,5 метра, который, вероятнее всего, осуществлял слежку за кораблём. По данным издания, из-за этого инцидента Вооружённые силы Германии приняли решение включить в Гамбурге станцию радиопомех типа HP-47, которая должна была перехватить беспилотник.

Однако после включения радиопомех беспилотник продолжил движение и поняв, что его перехватывают, направился в другую сторону, после чего развернулся и исчез из поля видимости радаров. После проведения наземной проверки в порту ничего подозрительного обнаружено не было. По факту инцидента возбуждено уголовное дело в контексте съёмок, угрожающих национальной безопасности страны.

Примечательно, что в июле 2021 года похожая ситуация произошла в Средиземном море с тем же авианосцем HMS Queen Elizabeth. Тогда Военно-морские силы Великобритании предпложили, что за их судном наблюдала российская подлодка.