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Nacvark
The Times рассказали о закрытии Букингемского дворца в Лондоне на ремонт
Все государственные приёмы во дворце будут отменены вплоть до 2027 года.

Букингемский дворец является одним из символов Лондона и королевского правления Великобритании. Во дворце расположены 775 помещений, из которых 19 используются для приёма государственных визитов и мероприятий. Все важные политические и дипломатические встречи проходили в этом дворце, который будут вынуждены закрыть на многолетний ремонт.

Издание The Times узнало, что сейчас проходит реконструкция Букингемского дворца, которая оценивается в почти полмиллиарда долларов. В связи с ремонтными работами власти вынуждены перенести все запланированные государственные визиты вплоть до 2027 года в Виндзорский замок. Последним, кто посетит Букингемский дворец, будет эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.

Ожидается, что суммарно ремонтные работы продлятся около десяти лет. Из-за этого король Великобритании Карл III вынужден переехать в другой личный кабинет из 92 существующих и сменить столовую.

Виндзорский замок, который теперь будет принимать важных гостей, расположен в 80 километрах от Лондона. В своё время замок неоднократно перестраивался и реконструировался, а последний крупный ремонт прошёл в 1992 году после пожара.

#великобритания #лондон #букингемский дворец #виндзорский замок
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