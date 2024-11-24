На примере систем ПВО он рассказал, как быстро могут истощиться европейские арсеналы.

Бывший Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, ныне украинский посол в Лондоне, Валерий Залужный высказался насчёт общей боеспособности стран Европы и их готовности к потенциальному военному конфликту с Россией. Он подчеркнул неспособность европейских армий противостоять Москве и выиграть бои на истощение.

По словам украинского генерала, который привёл в пример ситуацию с противовоздушной обороной, у Европы хватит средств для отражения российских обстрелов всего на два - три месяца. Он объясняет, что количество воздушных целей (ударных беспилотников, ракет, авиационных бомб) растёт, а количество средств противодействия им находится в ограниченном количестве.

Залужный считает, что Европа сильно полагается на свою истребительную авиацию, которая хоть и может эффективно противостоять воздушным целям, но будет полностью перегружена в течение нескольких месяцев. Он сомневается, что какая-либо из европейских стран имеет хотя бы пять тысяч ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы сбивать российские авиационные бомбы, находящиеся в массовом производстве. При этом у российских военных есть возможность создавать в небе такое количество воздушных целей за счёт оружия, находящегося в массовом производстве.

Валерий Залужный добавил, что имеющиеся у европейских армий запасы противоракет быстро израсходуют, поскольку дорогостоящие ракеты-перехватчики будут применяться для сбивания элементарных целей - авиационных бомб и ударных беспилотников. По этой причине он видит необходимость в поиске других систем противовоздушной обороны, которые смогут эффективно и дёшево противостоять небольшим целям, оставив дорогостоящие перехватчики для отражения ракетных ударов.

Владимир Зеленский ранее уже также говорил, что Вооружённые силы Украины не могут противостоять российским авиационным бомбам по простой причине - отсутствию достаточного количества ракет-перехватчиков для Patriot. Причём акцентировалось внимание на том, что даже если Запад многократно нарастит поставки противоракет, хоть это и невозможно сделать так быстро, то применять их для сбивания авиабомб все равно будет невыгодно. Для понимания: стоимость одного КАБ-500 оценивают в 40 тысяч долларов, когда один выстрел Patriot стоит от 3 до 8 миллионов долларов (в зависимости от типа ракеты).