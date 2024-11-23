Вчера должно было состояться заседание парламента, но его отменили из-за угрозы возможного удара по зданию.

После того, как Россия испытала гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», стало известно об отмене Верховной Радой Украины очередного заседания, назначенного на следующий день после ракетного удара. Депутаты рассказали, что их проинформировали об угрозе ракетного обстрела здания по адресу улица Грушевская, дом 5, где как раз таки располагается украинский парламент. Речь шла не о переносе заседания, а его отмене, в связи с чем следующая встреча депутатов намечается уже только в декабре.

Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию со вчерашним закрытием Верховной Рады Украины, раскритиковав данное решение. По его словам, когда в стране не объявлена воздушная тревога, все государственные органы, производственные мощности и посольства (речь о недавних закрытиях посольств из-за угрозы ракетного обстрела - ред.) должны одинаково работать. Он подчеркнул, что не следует воспринимать информацию от разведывательных органов, как основание устроить себе выходной.

Зеленский настаивает на том, что пока «нет сирены», все должны «работать и служить», а когда всё-таки объявляют воздушную тревогу - тогда следует проследовать в укрытие. Он добавил, что если реагировать на все угрозы, как это сделали депутаты, то в России воспользуются этим.

Примечательно, что сама задумка с отменой очередного заседания из-за угрозы ракетного обстрела инициирована правящей партией «Слуга народа». Стоит также отметить, что, учитывая скорость полёта ракеты «Орешник», достигнуть правительственного здания в Киеве она может всего за 7 - 8 минут.