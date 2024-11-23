Он утверждает, что протесты 2020 года курировались из интернет-сети.

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Минский лингвистический университет, встретившись со студентами. Он сразу подчеркнул, что его визит связан не с предвыборной встречей в рамках предстоящих 26 января 2025 года президентских выборов, а лишь разговором со студентами, как президент страны.

Белорусский президент прокомментировал ситуацию с массовыми протестами 2020 года, допустив, что аналогичные беспорядки могут состояться и в 2025 году. В таком случае интернет в стране будет отключён вовсе. Лукашенко объясняет, что протесты на фоне прошлых президентских выборов курировались через интернет-сеть. По его словам, через интернет польские спецслужбы показывали протестующим маршруты и цели - что бить, что ломать.

По мнению Александра Лукашенко, для сохранения страны вполне можно отключить интернет на несколько часов, чтобы иностранные спецслужбы не управляли белорусским обществом. Он считает, что если бы тогда в 2020 году массовые протесты не предотвратили, то ситуация развивалась бы гораздо хуже, чем в Украине.

Стоит напомнить, что во время прошлых президентских выборов в Белоруссии наблюдались перебои с доступом в интернет. Перебои также были в дни массовых протестов.