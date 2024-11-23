Об этом заявили ряд американских политиков и иностранные издания.

Недавно была новость о том, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также экс-министра обороны страны Йоава Галант. В Соединённых Штатах Америки не оценили такое решение, причём как в Демократической, так и в Республиканской партии, поскольку поддержка Тель-Авива имеет наибольший уровень консолидации среди американских политических сил.

Сенатор от штата Южная Дакота из Республиканской партии Джон Тун, которого в 2025 году изберут главой республиканского большинства в Сенате, призвал ввести санкции против МУС из-за выданного ордера на имя Нетаньяху. Номинированный новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом на пост советника по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц выступил с аналогичной риторикой, назвав решение МУС не вызывающим доверие, пообещав «решительный ответ» на «антисемитские действия» Гаагского суда уже в январе, когда в должность вступит избранный президент.

Издание Kan News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что израильское руководство уже проинформировало команду Дональда Трампа о том, какие им стоило бы ввести санкции против МУС, чтобы ответить на выданный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Учитывая всё это, вероятнее всего, новый американский президент будет добиваться аннулирование ордера или введёт санкции против МУС. Сам Трамп неоднократно встречался с Нетаньяху и заверял его о готовности поддерживать Израиль в его военных операциях.