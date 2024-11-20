Это должно укрепить обороноспособность страны.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американский президент Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин Вооружённым силам Украины, чтобы укрепить обороноспособность страны на фоне продолжающегося наступления российской армии.

Отмечается, что в Соединённых Штатах Америки обеспокоены продвижение российских военных и видят необходимость в сдерживании наступательных действий России. Предоставление украинской армии противопехотных мин, по мнению американских чиновников, является важным шагом, который может предотвратить быстрое продвижение российских войск.

По данным The Washington Post, группы по контролю над вооружениями возмутились поставкой мин из-за опасений относительно последствий использования такого оружия в зоне боевых действий. Однако в Белом доме уверены, что на такие меры придётся пойти в сложившей ситуации.

Очевидно, что всё это на фоне снятия Соединёнными Штатами Америки запрета на удары вглубь российских территорий звучит как капля в море, но на самом деле вступивший в силу от 1 марта 1999 года Оттавский договор (подписан 163 странами) предусматривает отказ от применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. Нюанс в том, что Соединённые Штаты Америки и Россия не ратифицировали данный международный документ. Примечательно, что в 2014 году тогдашний американский президент Джо Байден запретил применение американскими военными противопехотных мин, но уже в 2020 году запрет был отменён Дональдом Трампом.