Всего страна отправили 18 истребителей, на которых обучаются лётчики из Украины.

В ноябре 2023 года в румынском городе Фетешть был открыт авиационный учебный центр, на базе которого украинские пилоты проходят обучение по управлению и обслуживанию американских истребителей F-16. Румынские власти в рамках данной инициативы предоставили авиабазу, Нидерланды - самолёты для обучения, а компания Lockheed Martin - инструкторов.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о выполнении его страной обязательств по поставке в румынский учебный центр 18 истребителей F-16 для обучения украинских пилотов. Отмечается, что последняя партия из двух истребителей была успешна передана. Сначала самолёты служили для обучения румынских, а теперь и украинских лётчиков.

Достоверно неизвестно, какое количество американских истребителей имеется на вооружении украинской армии. Уже переданные истребители используются для защиты воздушного пространства страны. Всего Украине обещали около 80 бортов F-16.

Ранее в Дании анонсировали поставку Военно-воздушным силам Украины двух партий из 13 истребителей F-16. При этом акцентируется внимание на том, что осуществлять такие поставки непросто, но всё же Копенгаген выполняет обязательства.