Шесть истребителей ВВС Украины уже получили.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции в Киеве прокомментировала ситуацию с поставками американских истребителей F-16. Военно-воздушным силам Украины. Она подтвердила, что в августе Копенгаген поставил Киеву шесть самолётов.

По словам главы датского правительства, их планы по поставкам Украине американских истребителей не изменились. Всего Дания поставит Киеву 19 истребителей - шесть уже переданы, а оставшиеся тринадцать будут поделены на две партии.

Фредериксен признала, что поставка самолётов достаточно непростая задача, но, так или иначе, страна выполняет взятые на себя обязательства. С августа прошлого года датские инструкторы продолжают обучать украинских пилотов. В учебной миссии принимают участие и другие страны, например Соединённые Штаты Америки.

Всего Военно-воздушным силам Украины обещано около 80 бортов F-16, которые будут поступать на вооружении страны в течение следующих лет. Темпы поставок зависят от ремонта устаревших американских истребителей, подготовки инфраструктуры и украинских пилотов. Предполагается, что до конца года Киев получит ещё одну партию американских истребителей, но когда точно и в каком количестве - не уточняется.

Примечательно, что Украина имеет разрешение на применение F-16 для ударов вглубь российских территорий. Однако пока на вооружении украинской армии нет ракет класса «воздух - воздух», способных эффективно поражать цели в глубине, а истребители лишь защищают украинское воздушное пространство во время обстрелов.