Страны информируют друг друга о плановых пусках межконтинентальных баллистических ракет.

Заместитель помощника министра обороны Соединённых Штатов Америки по ядерной политике и противодействию распространению оружия массового поражения Ричард Джонсон во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне сообщил о планах Пентагона подписать с Китаем соглашение, предусматривающие взаимное уведомление друг друга об испытательных пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

По словам американского чиновника, не так давно Пекин предоставил заблаговременное уведомление Вашингтону о пуске МБР в регионе. Он подчеркнул, что об этом знали не все страны Индо-Тихоокеанского региона, но, тем не менее, Соединённые Штаты Америки были проинформированы. В ответ на этот позитивный сигнал Пентагон заблаговременно проинформировал китайских властей о плановом испытании американской МБР Minuteman-3.

Ричард Джонсон считает, что такие «разовые акции» являются позитивными. Однако в идеале, Вашингтону и Пекину стоило бы подписать договор, который предусматривает обоюдное информирование о пусках МБР на регулярной основе. Он считает, что такая договорённость могла бы сократить риски между Соединёнными Штатами Америки и Китаем.

Ранее Представитель Стратегического командования Министерства обороны Соединённых Штатов Америки (STRATCOM), контр-адмирал Томас Бьюкенен во время своего выступления в CSIS заявил о необходимости поддержания контакта с Россией, Китаем и КНДР для укрепления стратегического сдерживания и снижения рисков ядерной угрозы.