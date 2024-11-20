Непонятно, будет ли этого достаточно.

Соединённые Штаты Америки являются крупнейшим донором Вооружённых сил Украины, который потратил сотни миллиардов долларов на непрямую и прямую военную, экономическую и финансовую помощь Киеву. Прекращение военной помощи со стороны Вашингтона может значительно ослабить украинскую армию, которая лишится стабильных поставок оружия и сможет рассчитывать исключительно на Европу, где настроения крайне переменчивы.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после разговора с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испания заявил, что крупнейшие европейские страны обсудили собственную безопасность, договорившись больше вкладываться в неё и справедливо распределять оборонные расходы НАТО.

Польский министр добавил, что страны думали о возможности усилить поддержку Украины и, по его словам, он готов заявить о готовности крупнейших стран Европы взять на себя бремя военной и финансовой поддержки в случае уменьшения помощи со стороны Соединённых Штатов Америки.

Непонятно, будет ли этого достаточно, если учесть, что та же Польша, представитель которой выступил с таким заявлением, ещё в 2023 году сократила объёмы поставок оружия, не желая наносить ущерб собственной безопасности и истощать запасы советского и закупленного иностранного оружия. В то же время Владимир Зеленский ранее признавал в интервью Fox News, что его страна проиграет без помощи союзников, хотя первое время всё же сможет продержаться.