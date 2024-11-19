Он подтвердил слова американского активиста, анонсировавшего планы политика.

Решение миграционного вопроса в США стало основой предвыборной кампании новоизбранного американского президента Дональда Трампа, который обещал закрыть границы с Канадой и Мексикой, начав массовую депортацию нелегальных мигрантов.

Активист группы Judicial Watch Томас Фитон опубликовал на своей странице социальной сети Truth Social пост, в котором сообщил о планах нового состава Белого дома объявить чрезвычайное положение и использовать военные ресурсы для решения миграционного кризиса в стране. Дональд Трамп отреагировал на сообщение пользователя, признав, что это правда.

«TRUTH!!!» (правда - рус.), - написал он.

Ранее издание CBS News уже писало о планах Дональда Трампа провести массовую депортацию незаконных мигрантов, связав это с кадровыми решениями политика. Он назначил на должность, ответственную за защиту границ и таможенный контроль, бывшего исполняющего обязанности директора службы иммиграции и таможенного контроля США Томаса Хомана, запомнившегося как одного из решительных противников незаконной миграции. Другое решение было связано с назначением Стивена Миллера на должность заместителя главы администрации по вопросам внутренней политики, который также является противником незаконной миграции в Соединённые Штаты.