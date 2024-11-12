Связано это с кадровыми решениями Дональда Трампа.

Известно, что действующее американское правительство придерживалось более либеральной миграционной политики, в связи с чем, количество незаконных мигрантов в Соединённых Штатах Америки значительно выросло. При этом новоизбранный американский президент Дональд Трамп имеет совсем противоположную действующим властям позицию в сфере миграции, из-за чего есть риск массовых депортаций после его инаугурации.

Стало известно, что политик объявил о назначении в свою администрацию ряда ультраправых чиновников, которые известны своей нетерпимостью к незаконной миграции. Речь идёт о бывшем исполняющем обязанности директора службы иммиграции и таможенного контроля Соединённых Штатов Америки 62-летнем Томасе Хомане (на какую должность его назначат - пока непонятно, со слов республиканца - «будет отвечать за границы нашей страны»), а также Стивене Миллера, которого назначат на должность заместителя главы администрации по вопросам внутренней политики. Стивен МиллерОбъединяет этих двух чиновник их абсолютная нетерпимость к незаконной миграции, что лишь подтверждает намерения Дональда Трампа начать массовую депортацию незаконных мигрантов из страны. Сам Трамп признал, что давно знает Тома Хомана и никто не может контролировать границы лучше, чем он. Томас ХоманНа фоне таких кадровых назначений издание CBS News предрекло массовую депортацию незаконных мигрантов из Соединённых Штатов Америки, а также фактическое закрытие границ для нелегалов. По данным издания, Хоман прославился своими инициативами, которые привели к разлучению тысяч детей мигрантов с родителями: совершеннолетних нелегалов привлекали к ответственности за нелегальный въезд, а детей отправляли в приюты без планов по воссоединению семьи. При этом сам Томас Хоман уже высказывал свои идеи насчёт того, как провести крупнейшую операцию по депортации в истории Соединённых Штатов Америки.

Ранее издание Associated Press рассказало о первых шагах, которые предпримет Дональд Трамп после своей инаугурации в январе 2025 года. Закрытие границ и ужесточение миграционной политики входит в этот список.