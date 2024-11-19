Официально, в Вашингтоне решение не комментируют.

Недавно от ряда иностранных изданий появилась информация, что Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Франция сняли ограничения на дальнобойность поставляемого Вооружённым силам Украины оружия. Официальных заявлений по этому поводу нет, а если есть - в них политики опровергают принятие соответствующего решения.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал данную информацию, подтвердив, что Белый дом действительно разрешил Киеву применять переданные американские ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для ударов по российским территориям.

По его словам, решение обсуждалось на встрече министров иностранных дел Европейского союза. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что расстояние небольшое, но это решение Вашингтона. Почему принято оно было именно сейчас, а не раньше, когда об этом просил Киев - он не знает.

Официально в Соединённых Штатах Америки избегают комментариев по этому поводу. В Киеве никто также не делает чётких заявлений о том, что Запад разрешил наносить удары вглубь российских территорий. При этом издание Reuters считают, что решение коснулось только Курской области, где, по данным американских разведывательных служб, могут быть размещены военные КНДР.