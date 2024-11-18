Он подчеркнул, что Москва ответит Киеву зеркально.

Вчера от ряда иностранных изданий стало известно, что Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Франция снимают ограничения на удары вглубь российских территорий. Пока непонятно, полностью ли будут сняты ограничения и сняты ли они вообще, ведь официальной информации по этому поводу нет. Владимир Зеленский также не дал чёткого подтверждения или опровержения, подчеркнув, что удары делают не слова, а ракеты.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который возглавит Департамент по надзору за эффективностью правительства (DOGE), одним из первых прокомментировал данную новость. Он подтвердил слова американского сенатора от штата Юта Майка Ли, который заявил, что: «Либералы любят воевать. Это позволяет увеличить правительство».

Через несколько часов американский бизнесмен дал ещё один комментарий, объяснив всю проблему принятого Белым домом решения. Он подчёркивает, что на эти действия Россия ответит зеркально. При этом как именно - не уточняется, а определение «зеркально» не раскрывает в полной мере возможные риски, ведь удары вглубь украинских территорий наносятся с 2022 года. Необходимо отметить, что пока реального подтверждения снятия ограничений на дальнобойность западных ракет нет, говорить о какой-либо реакции со стороны Москвы преждевременно.