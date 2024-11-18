Как объясняет эксперт издания, такое решение повышает ставки российско-украинского конфликта.

Вчера появилась информация о снятии Соединёнными Штатами Америки, Великобританией и Францией ограничений с ударов вглубь российских территорий западным оружием. Несмотря на то, что пока информация не является подтверждённой, заявления ряда политиков указывают на её правдивость.

Главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Пейтон Уолш прокомментировал ситуацию, подчеркнув всю её сложность. Он сразу отметил, что Белый дом принимает все решения с задержкой, как это было с поставками реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, зенитно-ракетных комплексов Patriot, танков M1 Abrams и истребителей F-16.

По мнению эксперта, принятое Вашингтоном решение действительно провокационное и повышает эскалацию. Однако он объясняет, что в американской администрации пытаются связать его с размещением военных КНДР на российских территориях (официально не подтверждено Россией и КНДР), подав это как ответ на действия Москвы.

Ник Пейтон Уолш считает, что решение Джо Байдена незадолго до конца его президентского срока усложнит попытки Дональда Трампа установить мир между Россией и Украиной, ведь ставки российско-украинского конфликта вновь повышаются.