Заявление сделано на фоне появления информации о возможном снятии ограничений с ударов вглубь российских территорий западными ракетами.

Германия является противником поставок Вооружённым силам Украины немецких дальнобойных ракет Taurus, поскольку их досягаемость позволит Киеву наносить удары вплоть до Москвы, а это создаёт для Берлина риски стать прямым участником российско-украинского конфликта. Немецкий канцлер Олаф Шольц неоднократно говорил, что будет препятствовать отправке немецких ракет Киеву, если кто-то захочет принять подобное решение.

После того, как появилась информация от ряда иностранных изданий о возможном снятии Соединёнными Штатами Америки, Великобританией и Францией ограничений на удары вглубь российских территорий (официально ещё не подтверждено), министр обороны Германии Борис Писториус дал комментарий по поводу поставок Taurus украинской армии. Он подчеркнул, что о некоторых вещах нельзя говорить публично.

Тем не менее, по его словам, немецкие ракеты не способны кардинально изменить ситуацию на поле боя. Писториус допускает поставки в случае появления аргументов, которые отвечают национальной безопасности и стратегии НАТО.

В то же время кандидаты на пост немецкого канцлера Фридрих Мерц и Роберт Хабек, планирующие претендовать на должность после досрочных выборов в Германии, уже ранее сообщали о своей готовности поставить Киеву ракеты Taurus в случае их избрания.