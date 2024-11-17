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Nacvark
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал решение Шольца созвониться с Путиным
Он считает, что порой стоит взаимодействовать с коллегами, с которыми во многом не согласны.

Известно, что недавно канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Несмотря на то, что позиции политиков касаемо российско-украинского конфликта по-прежнему расходятся, сам факт звонка российскому лидеру со стороны одного из ключевых партнёра Киева является сигналом, ломающим табу Запада на разговоры с представителями Кремля.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях форумах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме сделал заявление, в котором поддержал решение немецкого канцлера созвониться с Путиным. По его словам, все понимают, насколько важно положить конец российско-украинскому и другим конфликтам в мире. Трюдо признал, что для достижения этой цели порой приходится взаимодействовать с коллегами, с которыми ты во многом не согласен.

Джастин Трюдо выразил надежду, что в ближайшие месяцы состоится завершение российско-украинского конфликта. Тем не менее, он подчеркнул, что для этого необходимо сохранить поддержку Украины со стороны Соединённых Штатов Америки, поскольку никакие союзники в мире не смогут заменить полный отказ Вашингтона от оказания помощи Киеву. При этом от себя канадский премьер заверил в приверженности Оттавы оказывать всестороннюю помощь Украине.

Ранее издание Politico писало, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп может не согласиться в полной мере на российские условия завершения российско-украинского конфликта, поскольку считает себя «мастером заключения сделок» и не хочет портить эту репутацию, подписывая заведомо проигрышное для Киева соглашение.

#путин #шольц #канада #трюдо
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Шольц рассказал об «утончённой позиции» Трампа в отношении Украины
В Кремле подтвердили разговор Путина и Шольца, сообщив о деталях
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