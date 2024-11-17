Не так давно депутат Государственной думы, по совместительству заместитель председателя комитета по информационной политике, Антон Горелкин предостерёг россиян от юридических рисков, если они решатся приобрести игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl авторства украинской компании GSC Game World, выход которой запланирован уже 20 ноября 2024 года.
Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский рассказал изданию РБК об условиях для привлечения россиян к уголовной ответственности за приобретение украинской игры, фактически дав правовую оценку ситуации.
По его словам, на текущий момент судебные инстанции не признают S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl экстремистским материалом, а GSC Game World не признаны нежелательными лицами по решению Генеральной прокуратуры. Каких-либо запретов со стороны Роскомнадзора, за исключением блокировки официального сайта игры, также нет.
Тем не менее, в случае, если разработчики официально опубликуют информацию, в которой сообщат о направлении полученных от продажи игры средств на поддержку Вооружённых сил Украины, в таком случае в отношении лиц, купивших S.T.A.L.K.E.R. 2, действительно могут начать возбуждать уголовные дела по статьям финансовая поддержка терроризма, содействие терроризму, финансирование экстремисткой деятельности и даже государственная измена. В то же время российский юрист подчеркнул, что пока что никакие игры не признавались экстремистскими материалами, хотя прецедент может быть уже не за горами.
Другой юрист, управляющий партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин, объяснил РБК, что для привлечения к уголовной ответственности по вышеперечисленным статьям необходимо доказать прямой умысел. Он считает, что доказать прямой умысел посредством покупки одной игры или какой-либо подписки будет достаточно трудно. Тем не менее, уголовно-правовые риски по-прежнему существуют, если игру официально запретят на территории России из-за финансирования Вооружённых сил Украины за счёт доходов от продаж.