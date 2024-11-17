Об этом изданию РБК рассказали юристы.

Не так давно депутат Государственной думы, по совместительству заместитель председателя комитета по информационной политике, Антон Горелкин предостерёг россиян от юридических рисков, если они решатся приобрести игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl авторства украинской компании GSC Game World, выход которой запланирован уже 20 ноября 2024 года.

Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский рассказал изданию РБК об условиях для привлечения россиян к уголовной ответственности за приобретение украинской игры, фактически дав правовую оценку ситуации.

По его словам, на текущий момент судебные инстанции не признают S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl экстремистским материалом, а GSC Game World не признаны нежелательными лицами по решению Генеральной прокуратуры. Каких-либо запретов со стороны Роскомнадзора, за исключением блокировки официального сайта игры, также нет.

Тем не менее, в случае, если разработчики официально опубликуют информацию, в которой сообщат о направлении полученных от продажи игры средств на поддержку Вооружённых сил Украины, в таком случае в отношении лиц, купивших S.T.A.L.K.E.R. 2, действительно могут начать возбуждать уголовные дела по статьям финансовая поддержка терроризма, содействие терроризму, финансирование экстремисткой деятельности и даже государственная измена. В то же время российский юрист подчеркнул, что пока что никакие игры не признавались экстремистскими материалами, хотя прецедент может быть уже не за горами.

Другой юрист, управляющий партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин, объяснил РБК, что для привлечения к уголовной ответственности по вышеперечисленным статьям необходимо доказать прямой умысел. Он считает, что доказать прямой умысел посредством покупки одной игры или какой-либо подписки будет достаточно трудно. Тем не менее, уголовно-правовые риски по-прежнему существуют, если игру официально запретят на территории России из-за финансирования Вооружённых сил Украины за счёт доходов от продаж.