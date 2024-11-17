По данным издания, ещё во время разработки документа украинские чиновники посоветовали внести несколько пунктов, которые могут вызвать интерес у Дональда Трампа.

После того, как следующим американским президентом был избран Дональд Трамп, стало понятно, что именно ему в большей степени предстоит решать судьбу Украины, ведь без поставок американского оружия Киев будет вынужден сдавать территории на поле боя, как это было бы в случае переговоров. Однако остаётся непонятным, на каких условиях Трамп решит завершить российско-украинский конфликт и примут ли их стороны конфликта.

Издание Die Welt, ссылаясь на собственные источники, пишет, что ещё во время разработки плана победы Украины украинские власти позаботились о том, чтобы включить в документ несколько пунктов, которые могут заинтересовать Трампа в дальнейшей военной или дипломатической поддержке Киева. Речь идёт о доступе к природным ресурсам страны и размещении украинских военных в Европе.

Отмечается, что в Киеве планируют дать Соединённым Штатам Америки возможность ограничить Китай от инвестиций в украинские территории, где могут находится ценные ископаемые, предоставив союзникам право на первоочерёдный доступ к украинским ресурсам. Помимо этого Зеленскому посоветовали в переговорах с Трампом задать такой посыл, мол, Индийско-Тихоокеанский театр военных действий начинается с Украины.

Что касается размещения украинских военных в Европе, хоть данная задумка кажется нереалистичной и порой даже невозможной, у Дональда Трампа может сложиться немного иное мнение, ведь его ещё давно раздражали расходы на присутствие американских военных на европейском континенте, а тут Киев фактически предлагает защищать американские влияние украинскими силами.

Die Welt заключают, что позиция Дональда Трампа по Украине и условиям переговоров будет зависеть от того, насколько успешной окажется стратегия Киева по задабриванию новоизбранного американского президента. При этом авторы издания не могут быть уверены, что проект нового мирного договора между Россией и Украиной будет выглядеть для Киева лучше, чем составленное соглашение в Стамбуле.