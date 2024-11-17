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Nacvark
В Иране потребовали от США $1 трлн компенсации за введённые санкции
Об этом заявил генерал Корпуса стражей исламской революции Али Шамхани, чьё заявление распространила пресс-служба министерства обороны страны.

В 1979 году в Иране произошла Исламская революция, в ходе которой страна начала функционировать в новой форме - Исламской республике, где есть свой президент и светский парламент. С тех пор Вашингтон регулярно вводит санкции в отношении Ирана, причём иранское правительство не скрывает их реальный вред на экономику страны.

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), специализирующийся на правовых вопросах, генерал Али Шамхани сделал заявление, в котором призвал Соединённые Штаты Америки выплатить Ирану компенсацию на сумму один триллион долларов за введённые против страны односторонние санкции. Его заявление распространила пресс-служба министерства обороны Ирана.

Иранский генерал акцентирует внимание на том, что Вашингтон вводил санкции против Тегерана не после выхода из «ядерной сделки», а ещё в момент образования Исламской республики Иран. Он утверждает, что американские власти спонсировали террористические группировки на Ближнем Востоке, наносящие ущерб национальной безопасности его страны.

Ранее издание Financial Times писало о планах новоизбранного американского президента Дональда Трампа усилить санкции против Ирана, чтобы добиться заключения с Тегераном новой ядерной сделки.

#сша #иран #ксир
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