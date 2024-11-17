Из прошлой американский президент вышел в 2018 году, обвинив Тегеран в невыполнении условий соглашения.

В 2018 году Соединённые Штаты Америки при президентстве Дональда Трампа вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана, в рамках которой иранская сторона обязалась не разрабатывать ядерное оружие и предоставляла возможность удостовериться в этом, а американская сторона снимала экономические санкции. Тогдашний президент обвинил иранцев в невыполнении условий соглашения.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в этот раз Дональд Трамп планирует вновь усилить давление в отношении Ирана, чтобы лишить страну возможности финансировать группировки на Ближнем Востоке (ХАМАС, «Хезболла», «Ансар Аллах» и другие). Благодаря этому новоизбранный американский президент планирует вынудить Тегеран заключить с Вашингтоном новую ядерную сделку.

По данным издания, новая команда Трампа усилит санкции против Ирана, в частности нанеся удар по экспорту иранской нефти, использовав подобное давление для призыва к диалогу.

Известно, что Дональд Трамп является сторонником военной помощи и сотрудничества с Израилем, считая страну главным союзником в совместном сдерживании Ирана. Он проводил личные встречи с премьер-министром израильского государства Биньямином Нетаньяху во время своей предвыборной кампании, а также созванивался с ним после победы на выборах 5 ноября.