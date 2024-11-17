По этой причине Киев хочет привлечь к посредничеству страны, которые смогут отстаивать украинские интересы.

После того, как следующим американским президентом избрали Дональда Трампа, стало понятно, что стратегия новой администрации Белого дома изменится, причём в пользу более быстрого мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Владимир Зеленский ранее уже признавал, что команда Трампа действительно может более быстро положить конец военному конфликту.

В этот раз Зеленский объяснил, при каких обстоятельствах Киев согласится на переговоры с Москвой. По его словам, для этого Украина должна быть не одной и иметь достаточно силы для любой дипломатии.

Как утверждает украинский политик, если пойти на прямые переговоры с российскими властями с учётом текущей ситуации на поле боя, они окажутся проигрышными для Киева, ведь в таком случае Украине придётся пойти на все условия России. В случае, если страна будет усилена, а Запад защитит интересы Киева, то ситуация может быть иная.

Владимир Зеленский добавил, что со своей стороны Киев сделает всё для того, чтобы уже в следующем году российско-украинский конфликт завершился дипломатическим путём. В своё высказывании он подчеркнул фразу «дипломатическим путём», назвав её важной.