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Nacvark
В Кремле подтвердили разговор Путина и Шольца, сообщив о деталях
Политики обсуждали Украину, но их позиции по-прежнему не совпадают.

Известно, что сегодня канцлер Германии Олаф Шольц и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор, хотя последний их контакт был ещё в декабре 2022 года. Незадолго до этого, Шольц неоднократно говорил о готовности созвониться с Путиным, если посчитает это необходимым.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил факт проведения разговора, подчеркнув, что состоялся он по инициативе Берлина. Он считает, что в этом и важность данного разговора, ведь Запад предпринимает попытки сопоставить позиции.

Песков назвал обсуждения детальными и откровенными, но мнения политиков по-прежнему расходятся. По его словам, Путин изложил детальное видение происходящего с перспективой развития ситуации, а Шольц повторил слова, которые европейские представители озвучивают по несколько раз на день. Как позже объяснили в кабинете министров Германии, Олаф Шольц призывал Владимира Путина к выводу российских войск из Украины.

При этом в Киеве звонок Путину не оценили. Владимир Зеленский уже назвал данный разговор «ящиком Пандоры», заверив, что мирного соглашения между Украиной и Россией в формате «Минск-3» не будет. По данным ряда иностранных изданий, Зеленский также просил Шольца не звонить Путину.

#россия #германия #путин #шольц
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